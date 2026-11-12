SilverSun Technologies Aktie

SilverSun Technologies ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40D1M / ISIN: US82846H4056

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.11.2026 12:48:26

QXO Names Dev Ahuja CFO, Promotes Ihsan Essaid To Vice Chairman

(RTTNews) - Building products distribution company QXO, Inc. (QXO) on Thursday announced the appointment of Dev Ahuja as Chief Financial Officer, succeeding Ihsan Essaid, who has been promoted to Vice Chairman.

The company said both appointments will take effect in January 2027.

Ahuja joins QXO from aluminum producer Novelis, where he has served as Chief Financial Officer since 2016. He previously held finance leadership roles at Novartis, including CFO positions for Alcon North America, Alcon Japan and the company's South Korean business.

QXO said Essaid, who has served as CFO since July 2024, will oversee mergers and acquisitions and capital-raising activities in his new role and will report to Chief Executive Officer Brad Jacobs.

Shares of QXO fell 0.80% to $13.70 in premarket trading after ending Wednesday's session up 0.58%.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SilverSun Technologies Inc Registered Shs

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu SilverSun Technologies Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SilverSun Technologies Inc Registered Shs 12,61 -1,56% SilverSun Technologies Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:18 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen