SilverSun Technologies Aktie
WKN DE: A40D1M / ISIN: US82846H4056
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12.11.2026 12:48:26
QXO Names Dev Ahuja CFO, Promotes Ihsan Essaid To Vice Chairman
(RTTNews) - Building products distribution company QXO, Inc. (QXO) on Thursday announced the appointment of Dev Ahuja as Chief Financial Officer, succeeding Ihsan Essaid, who has been promoted to Vice Chairman.
The company said both appointments will take effect in January 2027.
Ahuja joins QXO from aluminum producer Novelis, where he has served as Chief Financial Officer since 2016. He previously held finance leadership roles at Novartis, including CFO positions for Alcon North America, Alcon Japan and the company's South Korean business.
QXO said Essaid, who has served as CFO since July 2024, will oversee mergers and acquisitions and capital-raising activities in his new role and will report to Chief Executive Officer Brad Jacobs.
Shares of QXO fell 0.80% to $13.70 in premarket trading after ending Wednesday's session up 0.58%.
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