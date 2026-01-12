QX b Aktie
WKN DE: A419YG / ISIN: US82846H5046
|
12.01.2026 16:38:28
QXO secures US$1.8 billion financing led by Temasek, Apollo amid building products consolidation
The latest funding takes the total investment in the company to US$3 billionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu QXO Inc Deposit Shs Repr 1-20th Conv Cum Pfd Shs Series -B-
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu QXO Inc Deposit Shs Repr 1-20th Conv Cum Pfd Shs Series -B-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!