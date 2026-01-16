SilverSun Technologies Aktie
WKN DE: A40D1M / ISIN: US82846H4056
|
16.01.2026 19:26:02
QXO Shares Slip 4% After Pricing Of Public Stock Offering
(RTTNews) - QXO, Inc. (QXO) shares fell on Friday, declining 4.14 percent, or $1.03, after the company announced the pricing of its previously disclosed public offering.
The stock was trading at $23.99 after opening at $23.59, compared with a previous close of $25.02 on the New York Stock Exchange. Shares traded between $23.50 and $24.24 during the session. The bid was $23.89 and the ask was $23.90.
QXO said it priced the offering of 31,645,570 shares of common stock at $23.80 per share, with the transaction expected to close on January 20, 2026.
Trading volume rose to about 16.72 million shares, above the average volume of 7.58 million. QXO's 52-week range stands at $11.85 to $26.24.
05.11.25
Aktien in diesem Artikel
|SilverSun Technologies Inc Registered Shs
|23,81
|-4,84%
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.