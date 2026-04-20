QX b Aktie
WKN DE: A419YG / ISIN: US82846H5046
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20.04.2026 13:51:28
QXO To Acquire TopBuild In $17 Billion Deal
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