QYOU Media gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

QYOU Media äußerte sich am 15.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Umsatz lag bei 7,0 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 22,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at