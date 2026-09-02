QYOU Media hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

QYOU Media lud am 31.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Umsatz lag bei 7,3 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 27,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at