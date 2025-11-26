QYOU Media: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

QYOU Media hat am 24.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,6 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte QYOU Media einen Umsatz von 7,7 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at