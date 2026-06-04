Remy Cointreau Aktie
WKN: 883206 / ISIN: FR0000130395
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04.06.2026 11:50:28
Rémy Cointreau shares bounce on plan to revive cognac sales
Spirits group projects €100mn profit boost over next 3 years as it looks for growth in emerging markets and travel retailWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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