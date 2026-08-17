R&B Denims gewährte Anlegern Blick in die Bücher

R&B Denims hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 INR gegenüber 0,250 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 1,19 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,03 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at