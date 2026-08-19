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19.08.2026 06:31:29
R&R Real Estate Investment Trust Trust Units zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
R&R Real Estate Investment Trust Trust Units präsentierte in der am 17.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
R&R Real Estate Investment Trust Trust Units hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,06 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,070 CAD je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10,4 Millionen CAD – eine Minderung von 0,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,4 Millionen CAD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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