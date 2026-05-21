21.05.2026 06:31:29

R K Swamy stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

R K Swamy hat am 19.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 3,16 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei R K Swamy noch ein Gewinn pro Aktie von 2,44 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,01 Milliarden INR – ein Plus von 20,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem R K Swamy 835,1 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 4,38 INR. Im Vorjahr hatte R K Swamy 3,70 INR je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat R K Swamy mit einem Umsatz von insgesamt 3,41 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,94 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 15,79 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

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