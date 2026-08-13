|
13.08.2026 06:31:29
R K Swamy veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
R K Swamy hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,69 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte R K Swamy ein EPS von 0,570 INR je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat R K Swamy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 836,2 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 775,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!