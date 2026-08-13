R K Swamy veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

R K Swamy hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,69 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte R K Swamy ein EPS von 0,570 INR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat R K Swamy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 836,2 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 775,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at