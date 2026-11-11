R M Drip and Sprinklers System stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

R M Drip and Sprinklers System hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,04 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,130 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,18 Prozent zurück. Hier wurden 289,5 Millionen INR gegenüber 311,8 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at