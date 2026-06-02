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02.06.2026 06:31:29
R M Drip and Sprinklers System stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
R M Drip and Sprinklers System lud am 30.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,820 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,580 INR erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 1,97 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 50,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte R M Drip and Sprinklers System einen Umsatz von 1,31 Milliarden INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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