R R Financial Consultants hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

R R Financial Consultants hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,79 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,26 INR je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 14,78 Prozent auf 90,5 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 106,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at