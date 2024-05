R R Financial Consultants mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

R R Financial Consultants hat am 18.05.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2024 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,51 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,110 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,93 Prozent auf 39,4 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte R R Financial Consultants 41,0 Millionen INR umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,330 INR. Im letzten Jahr hatte R R Financial Consultants einen Gewinn von 0,470 INR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 198,72 Millionen INR gegenüber 183,77 Millionen INR im Vorjahr ausgewiesen.

