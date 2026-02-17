|
R R Financial Consultants präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
R R Financial Consultants hat am 14.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei 1,88 INR. Im letzten Jahr hatte R R Financial Consultants einen Gewinn von 0,020 INR je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 58,72 Prozent auf 81,4 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 51,3 Millionen INR erwirtschaftet worden.
