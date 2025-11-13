R R Financial Consultants verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

R R Financial Consultants hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,25 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,370 INR erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat R R Financial Consultants im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 47,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 85,5 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 58,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

