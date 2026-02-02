|
02.02.2026 06:31:29
R R Kabel gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
R R Kabel gab am 31.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 10,46 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,07 INR je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite standen 25,36 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,82 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!