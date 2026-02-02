R R Kabel gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

R R Kabel gab am 31.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 10,46 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,07 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 25,36 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,82 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at