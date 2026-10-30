R R Kabel präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

R R Kabel hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 15,97 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte R R Kabel 10,28 INR je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat R R Kabel im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 51,77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 32,84 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 21,64 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 15,35 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 30,42 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at