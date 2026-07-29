R R Kabel stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

R R Kabel hat sich am 27.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 18,14 INR gegenüber 7,94 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 53,90 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 31,68 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 20,59 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 17,49 INR gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 30,77 Milliarden INR gesehen.

Redaktion finanzen.at