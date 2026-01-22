|
22.01.2026 06:31:28
R S Software (India): Bilanzvorlage zum letzten Quartal
R S Software (India) hat am 21.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,28 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei R S Software (India) ein EPS von 0,810 INR in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 57,82 Prozent auf 53,5 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 126,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
