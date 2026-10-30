R S Software (India) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

R S Software (India) hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 2,48 INR gegenüber -2,290 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite hat R S Software (India) im vergangenen Quartal 59,2 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte R S Software (India) 60,7 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at