R S Software (India) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

R S Software (India) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

R S Software (India) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2,91 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,400 INR je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat R S Software (India) mit einem Umsatz von insgesamt 58,9 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 77,7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 24,29 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at