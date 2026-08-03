R Stahl: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

R Stahl veröffentlichte am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,38 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,380 EUR je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat R Stahl in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,32 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 72,2 Millionen EUR im Vergleich zu 77,9 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at