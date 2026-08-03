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03.08.2026 06:31:29
R Stahl: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
R Stahl veröffentlichte am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,38 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,380 EUR je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat R Stahl in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,32 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 72,2 Millionen EUR im Vergleich zu 77,9 Millionen EUR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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