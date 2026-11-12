R Stahl gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

R Stahl hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,56 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte R Stahl ein EPS von 0,390 EUR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,71 Prozent zurück. Hier wurden 74,1 Millionen EUR gegenüber 78,6 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at