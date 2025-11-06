R Stahl vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

R Stahl präsentierte am 04.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

R Stahl hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,280 EUR je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat R Stahl mit einem Umsatz von insgesamt 78,6 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 87,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,07 Prozent verringert.

