R Systems International: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

R Systems International hat sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 3,08 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,30 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat R Systems International 5,55 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,49 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 15,73 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 11,09 INR je Aktie generiert.

R Systems International hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 19,58 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 17,42 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

