R Systems International präsentierte Quartalsergebnisse

R Systems International lud am 06.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei 5,52 INR. Im letzten Jahr hatte R Systems International einen Gewinn von 3,26 INR je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat R Systems International 5,75 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 29,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,42 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at