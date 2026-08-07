R Systems International verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

R Systems International hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,69 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,41 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 30,23 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,02 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 4,62 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at