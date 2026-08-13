R T C L legte Quartalsergebnis vor

R T C L hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte R T C L ein EPS von 0,800 INR je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at