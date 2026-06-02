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02.06.2026 06:31:29
R T C L stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
R T C L stellte am 30.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,260 INR je Aktie erzielt worden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,47 INR beziffert. Im Vorjahr hatte R T C L 0,810 INR je Aktie verdient.
Redaktion finanzen.at
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