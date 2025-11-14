R T C L: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

R T C L hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,44 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,160 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at