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01.06.2026 06:31:29
R T Exports hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
R T Exports hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
R T Exports hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,39 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,520 INR je Aktie gewesen.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,570 INR beziffert. Im Vorjahr hatte R T Exports 0,020 INR je Aktie verdient.
Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 33,62 Prozent auf 32,80 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 49,41 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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