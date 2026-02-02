|
R T Exports informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
R T Exports hat sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,95 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,120 INR erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat R T Exports 13,7 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 114,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
