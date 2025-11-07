R22 Spolka Akcyjna Bearer: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

R22 Spolka Akcyjna Bearer hat am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,95 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte R22 Spolka Akcyjna Bearer 4,40 PLN je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat R22 Spolka Akcyjna Bearer 215,9 Millionen PLN umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 185,4 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

