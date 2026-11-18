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18.11.2026 06:31:28
R22 Spolka Akcyjna Bearer: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
R22 Spolka Akcyjna Bearer ließ sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat R22 Spolka Akcyjna Bearer die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS belief sich auf 1,53 PLN gegenüber 0,950 PLN je Aktie im Vorjahresquartal.
R22 Spolka Akcyjna Bearer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 280,4 Millionen PLN abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 29,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 215,9 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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