R22 Spolka Akcyjna Bearer hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

R22 Spolka Akcyjna Bearer veröffentlichte am 02.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

R22 Spolka Akcyjna Bearer vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,37 PLN. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,860 PLN je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 269,0 Millionen PLN vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte R22 Spolka Akcyjna Bearer 212,0 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at