R22 Spolka Akcyjna Bearer informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

R22 Spolka Akcyjna Bearer hat am 19.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,50 PLN präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,940 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 245,3 Millionen PLN gegenüber 190,5 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at