R22 Spolka Akcyjna Bearer präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

R22 Spolka Akcyjna Bearer hat am 04.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 1,60 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte R22 Spolka Akcyjna Bearer 1,49 PLN je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 237,3 Millionen PLN vermeldet – das entspricht einem Plus von 37,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 173,2 Millionen PLN in den Büchern standen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 4,14 PLN ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 8,26 PLN je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat R22 Spolka Akcyjna Bearer 855,80 Millionen PLN umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30,25 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 657,04 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

