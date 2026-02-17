Raasi Refractories: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Raasi Refractories hat am 14.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 4,42 INR. Im Vorjahresquartal waren -4,850 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 730,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 183,1 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 22,1 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at