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03.06.2026 06:31:29
Raasi Refractories stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Raasi Refractories hat am 01.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 4,42 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 4,82 INR erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat Raasi Refractories im vergangenen Quartal 105,4 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Raasi Refractories 120,9 Millionen INR umsetzen können.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,230 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,190 INR je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 54,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 357,19 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 552,30 Millionen INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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