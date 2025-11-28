Raba Automotive präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Raba Automotive hat am 26.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 315,29 HUF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 35,95 HUF je Aktie in den Büchern gestanden.

Raba Automotive hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,84 Milliarden HUF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,74 Milliarden HUF erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at