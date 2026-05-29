Raba Automotive verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Raba Automotive hat am 27.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 15,85 HUF. Im Vorjahresquartal hatten 2,00 HUF je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,30 Prozent auf 13,34 Milliarden HUF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,55 Milliarden HUF erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at