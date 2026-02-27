Raba Automotive veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Raba Automotive hat am 25.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Raba Automotive hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,26 HUF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,840 HUF je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 13,58 Milliarden HUF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,60 Milliarden HUF umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 216,00 HUF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,00 HUF je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,05 Prozent auf 54,24 Milliarden HUF ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 57,74 Milliarden HUF in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at