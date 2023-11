Rabe tritt etwas kürzer - Stephan Schmitter wird neuer Chef von RTL Deutschland

Berlin (Reuters) - Medienmanager Stephan Schmitter wird ab Januar 2024 Chef von RTL Deutschland.

Der 49-Jährige übernimmt den Führungsposten von Thomas Rabe, wie der europäische Fernsehkonzern RTL Group am Mittwoch mitteilte. Zusätzlich zu seinem aktuellen Job als Geschäftsführer Programm werde Schmitter den Streamingdienst RTL+ und das umgebaute Publishing-Geschäft Gruner + Jahr (G+J) verantworten. Rabe, der seit 2012 Chef von Bertelsmann und seit April 2019 auch von deren TV-Tochter RTL Group ist, hatte im Spätsommer 2022 obendrein noch den Vorsitz der Geschäftsführung von RTL Deutschland übernommen.

Er sei froh und erleichtert, dass man aus dem zuletzt neu formierten Führungsteam heraus nun einen Chef für das Deutschland-Geschäft gefunden habe, sagte Rabe der Nachrichtenagentur Reuters. "RTL Deutschland braucht einen CEO, der von morgens bis abends RTL Deutschland denkt und macht." Dies habe er selbst trotz großem Einsatz wegen seiner Aufgaben bei Bertelsmann und der RTL Group nicht machen können, sagte Rabe. Die Personalie sei deshalb auch eine Entlastung für ihn.

"Die wichtigste Aufgabe bei RTL Deutschland ist die Transformation des Geschäfts", betonte Rabe. Es gehe darum, den Übergang zu managen vom traditionellen Fernsehen zu Streaming, Online und Video. RTL sei aber auch im linearen TV noch gut unterwegs und beim Streamingdienst RTL+ gebe es derzeit fast 4,7 Millionen zahlende Abonnenten in Deutschland. In der RTL Group solle diese Zahl dann 2026 auf zehn Millionen steigen.

RTL leidet wie der Rivale ProSiebenSat.1 unter der Konjunkturflaute und sinkenden Werbeumsätzen. Deshalb musste Rabe jüngst zum zweiten Mal in diesem Jahr die Konzernziele für 2023 herunterschrauben. Der deutsche Werbemarkt sei in diesem Jahr sehr schwach und 2023 dürfte es hier auf ein Minus von acht Prozent hinauslaufen, sagte der 58-jährige Manager zu Reuters. Die RTL-Ergebnisse beim bereinigten Gewinn (Ebita) im dritten Quartal seien jedoch "sehr stark" gewesen. "Der September war - glaube ich - der beste September seit Gründung der RTL Gruppe." Der Konzern veröffentlichte nach neun Monaten nur Umsatzzahlen. Eine Trendwende beim Werbegeschäft sieht Rabe vorerst nicht. Im November dürften die Umsätze hier weiter sinken, allenfalls im Dezember sei ein leichtes Plus möglich.

Schmitter zieht auch in die erweiterte Führungsmannschaft von Bertelsmann ein. Er war 2004 zu RTL gekommen, machte zunächst Karriere bei der Radio-Sparte und wurde 2018 Chef von RTL Radio Deutschland. Nach mehreren Stationen stieg er vor einem Jahr in die Geschäftsführung von RTL Deutschland auf.

