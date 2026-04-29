Rabigh Refining Petrochemical Company Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Rabigh Refining Petrochemical Company Registered lud am 26.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14,85 Milliarden SAR vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,49 Milliarden SAR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at