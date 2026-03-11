Rabigh Refining Petrochemical Company Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Rabigh Refining Petrochemical Company Registered hat am 09.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,36 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,470 SAR je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rabigh Refining Petrochemical Company Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,54 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10,65 Milliarden SAR. Im Vorjahresviertel waren 11,40 Milliarden SAR in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 2,330 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rabigh Refining Petrochemical Company Registered -2,720 SAR je Aktie generiert.

Umsatzseitig standen 35,01 Milliarden SAR in den Büchern – ein Minus von 11,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Rabigh Refining Petrochemical Company Registered 39,35 Milliarden SAR erwirtschaftet hatte.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 2,527 SAR gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 34,58 Milliarden SAR geschätzt.

Redaktion finanzen.at