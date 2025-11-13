Rabigh Refining Petrochemical Company Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Rabigh Refining Petrochemical Company Registered hat am 10.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,74 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rabigh Refining Petrochemical Company Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,780 SAR vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Rabigh Refining Petrochemical Company Registered mit einem Umsatz von insgesamt 9,20 Milliarden SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,96 Milliarden SAR erwirtschaftet worden waren, um 7,65 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at