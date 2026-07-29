Rabigh Refining Petrochemical Company Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Rabigh Refining Petrochemical Company Registered präsentierte in der am 27.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Rabigh Refining Petrochemical Company Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,37 Milliarden SAR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 402,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,05 Milliarden SAR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at